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Кубок России

Бушманов: «Спартак» заслуженно обыграл «Факел»

19 Октября 2022 • 22:34 Комментировать
Факел
1:2
Спартак Москва
окончен

В четвертом туре группового раунда Фонбет Кубка России «Спартак» уверенно переиграл воронежский «Факел» со счетом 2:1. Правда, это было скромнее, чем в чемпионате, где «Спартак» выиграл со счетом 4:1. События матча прокомментировал бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов, считающий заслуженной победу красно-белых.

- Хоть «Спартак» и играл полурезервным составом, но победу в этом матче заслужил. Красно‑белые имели преимущество и по делу выиграли этот матч, - заявил Бушманов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» является действующим обладателем Кубка России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Евгений Бушманов
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