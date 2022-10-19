Бушманов: «Спартак» заслуженно обыграл «Факел»

В четвертом туре группового раунда Фонбет Кубка России «Спартак» уверенно переиграл воронежский «Факел» со счетом 2:1. Правда, это было скромнее, чем в чемпионате, где «Спартак» выиграл со счетом 4:1. События матча прокомментировал бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов, считающий заслуженной победу красно-белых.

- Хоть «Спартак» и играл полурезервным составом, но победу в этом матче заслужил. Красно‑белые имели преимущество и по делу выиграли этот матч, - заявил Бушманов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» является действующим обладателем Кубка России.