Самедов: «Факел» будет играть на победу со «Спартаком»

Экс-футболист столичного «Спартака» и сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем поединке «народной команды» против воронежского «Факела» в рамках групповой стадии национального Кубка.

«Факел» играет дома, настрой боевой, команда выйдет играть на победу. Хочется показать хороший результат в Фонбет Кубке России. Мы не смотрим на соперника, отталкиваемся от себя», - приводит слова Александра сайт телеканала «Матч ТВ».

Поединок «Факел» - «Спартак» пройдет сегодня, 19 октября, на стадионе в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Перед этим матчем в копилке хозяев ноль баллов. В свою очередь «красно-белые» набрали девять очков в трех турах.