Во время матча «Факел» - «Спартак» задержали 30 фанатов

В рамках четвертого тура группового этапа Фонбет Кубка России московский «Спартак» на выезде встречался с воронежским «Факелом». Поединок завершился победой подопечных Гильермо Абаскаля со счетом 2:1.

Как информирует телеграм-канал «Мутко против», во время проведения матча были задержаны 30 болельщиков. Большая часть из них – местные футбольные фанаты. На некоторых из них были составлены административные протоколы.

После четырех туров «Спартак» с 12 баллами лидирует в своей группе. Следующий поединок «народная команда» проведет против подмосковных «Химок» на стадионе «Открытие Банк Арена» 23 октября.