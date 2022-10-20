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Кубок России

Во время матча «Факел» - «Спартак» задержали 30 фанатов

20 Октября 2022 • 12:08 Комментировать
Факел
1:2
Спартак Москва
окончен

В рамках четвертого тура группового этапа Фонбет Кубка России московский «Спартак» на выезде встречался с воронежским «Факелом». Поединок завершился победой подопечных Гильермо Абаскаля со счетом 2:1.

Как информирует телеграм-канал «Мутко против», во время проведения матча были задержаны 30 болельщиков. Большая часть из них – местные футбольные фанаты. На некоторых из них были составлены административные протоколы.

После четырех туров «Спартак» с 12 баллами лидирует в своей группе. Следующий поединок «народная команда» проведет против подмосковных «Химок» на стадионе «Открытие Банк Арена» 23 октября.

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