Кечинов уверен в победе «Спартака» над «Факелом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Фонбет Кубка России между «Факелом» и «красно-белыми».

По мнению Кечинова, в стартовом составе «Спартака» выйдут те игроки, которые получали мало игрового времени в предыдущих играх, потому что задача по выходу из группы уже решена.

«Трибуны будут гнать «Факел» вперед. Но я думаю, что в любом случае футболисты, которые у «Спартака» мало играют, по мастерству гораздо сильнее игроков «Факела». Так что фаворит здесь — «Спартак», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Экс-игрок считает, что «красно-белые» одержат победу со счетом 1:0 или 2:1.

«Факел» примет «Спартак» сегодня, 19 октября, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.