«Спартак» впервые пропустил на групповом этапе Кубка России, но добыл в Воронеже четвёртую победу подряд

В матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» гостил в Воронеже.

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В эти выходные «Спартак» прервал свою победную серию, сыграв вничью с ЦСКА (2:2), но подходит к матчу с «Факелом» в отличном настроении. В чемпионате России «красно-белые» стали главными преследователями «Зенита», а в кубке вообще идут без потерь. Выбили три из трёх, обыграв при этом уже названный «Зенит». В игре против «Факела» москвичи могли себе гарантировать участие в 1/4 финала Кубка России.

Абаскаль по традиции пустился в эксперименты, позволив дебютировать 18-летнему Даниилу Зорину, атакующее трио составили Зиньковский, Николсон и капитанствующий Куинси Промес. Отдых получили Джикия, Зобнин и Соболев. А состав получившийся долго привыкал друг к другу. Откровенно вязкая игра шла на первых минутах, очень много столкновений и низкие скорости. «Факел» на равных играл со «Спартаком», не боялся фамилий на футболках.

Старался Зиньковский, часто брал на себя игру, активно прессинговал Николсон, но опасности не возникало. «Факел» подошёл парой угловых, однако и тут без конкретных ударов по воротам. Первый тайм смело можно было вычёркивать из памяти. Только перед самым перерывом слева прошла разрезающая передача на Руслана Магаля, тот выскочил из-за спины Зиньковского и с угла вратарской пробил в ближний. Максименко выручил.

Далее Шамар Николсон чуть не получил красную карточку, наступив на голкипера «Факела» в попытке дотянуться до мяча. Обошлось жёлтой карточкой. А на третьей компенсированной минуте отличились гости. Зиньковский с левого края выдал резанный кросс, Николсон пробежал мимо мяча, а выскочивший из глубины Рассказов одним касанием переправил мяч в сетку – 0:1. А уже через пять минут после перерыва отличился сам Шамар.

Данил Пруцев начал атаку передачей на Хлусевича, Даниил скрыто покатил на Николсона, а Шамар в касание пробил в дальний угол – 0:2. И сразу зарядил дождь, осложняя задачу «Факела» по спасению. Воронежцы, кстати, провели неплохой отрезок, поджали «Спартак», но опять же появились проблемы с решающим ударом. А затем каскад замен сбил атакующий пыл хозяев. Мевля, Мелёшин, Зобнин и Денисов появились на поле.

И как раз свежий Мевля вернул интригу, сыграв рукой в единоборстве с соперником на угловом ударе. Арбитр указал на «точку», а Максимов переиграл Максименко, разбросав голкипера и мяч по разным углам – 1:2. Ещё одну ошибку совершил Мевля, подарив острую атаку «Факелу», но удара не случилось – подстраховал Чернов. Удержал «Спартак» в итоге победный счёт, добыв четвёртую кряду победу на групповом этапе. Место в 1/4 Кубка России красно-белым уже гарантировано.