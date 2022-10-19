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Кубок России

«Спартак» впервые пропустил на групповом этапе Кубка России, но добыл в Воронеже четвёртую победу подряд

19 Октября 2022 • 20:00 Комментировать
Факел
1:2
Спартак Москва
окончен

В матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» гостил в Воронеже.

Протокол игры  
Факел1:2Спартак Москва
  45'Рассказов Николай (0:1)
  51'Николсон Шамар (0:2)
(1:2) Максимов Максим77'  
Городовой АлексейБожин СергейДашаев АсланМагаль Руслан 78' (Мастерной Владислав ( 78') Смирнов Михаил 59' (Дмитриев Олег ( 59'  90') Черняков ДаниилЧеров Василий 58' (Альшин Ильнур ( 58') Мендель АндрейШаваев Алихан 59' (Калинин Илья ( 59') Ивахнов Матвей 46' (Гонгадзе Георгий ( 46') Максимов Максим
Запасные: Свинов ИльяСуслов КириллАкбашев РоманЕршов НикитаМорозов ЕвгенийКвеквескири ИраклийШляков Евгений
Максименко АртёмРыбус МацейЧернов НикитаМаслов Павел 61' (Мевля Миха ( 61'  76') Хлусевич ДаниилРассказов НиколайЗиньковский Антон 61' (Мелёшин Павел ( 61') Пруцев Данил 70' (Денисов Даниил ( 70') Зорин Даниил 70' (Зобнин Роман ( 70') Промес КуинсиНиколсон Шамар  43' 88' (Игнатов Михаил Александрович ( 88')
Запасные: Соболев АлександрСелихов АлександрКлассен ЛеонШитов ВладиславПяткин ИванИванников ДмитрийШитов Артём
19 октября. Стадион "Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)".

Видео

Стычка на поле (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Стычка на поле (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:2. Гол Максима Максимова с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:2. Гол Максима Максимова с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:2. Гол Шамара Николсона (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:2. Гол Шамара Николсона (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Николая Рассказова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Николая Рассказова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Просмотр ВАР на предмет красной карточки (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Просмотр ВАР на предмет красной карточки (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

 

В эти выходные «Спартак» прервал свою победную серию, сыграв вничью с ЦСКА (2:2), но подходит к матчу с «Факелом» в отличном настроении. В чемпионате России «красно-белые» стали главными преследователями «Зенита», а в кубке вообще идут без потерь. Выбили три из трёх, обыграв при этом уже названный «Зенит». В игре против «Факела» москвичи могли себе гарантировать участие в 1/4 финала Кубка России.

Абаскаль по традиции пустился в эксперименты, позволив дебютировать 18-летнему Даниилу Зорину, атакующее трио составили Зиньковский, Николсон и капитанствующий Куинси Промес. Отдых получили Джикия, Зобнин и Соболев. А состав получившийся долго привыкал друг к другу. Откровенно вязкая игра шла на первых минутах, очень много столкновений и низкие скорости. «Факел» на равных играл со «Спартаком», не боялся фамилий на футболках.

Старался Зиньковский, часто брал на себя игру, активно прессинговал Николсон, но опасности не возникало. «Факел» подошёл парой угловых, однако и тут без конкретных ударов по воротам. Первый тайм смело можно было вычёркивать из памяти. Только перед самым перерывом слева прошла разрезающая передача на Руслана Магаля, тот выскочил из-за спины Зиньковского и с угла вратарской пробил в ближний. Максименко выручил.

Далее Шамар Николсон чуть не получил красную карточку, наступив на голкипера «Факела» в попытке дотянуться до мяча. Обошлось жёлтой карточкой. А на третьей компенсированной минуте отличились гости. Зиньковский с левого края выдал резанный кросс, Николсон пробежал мимо мяча, а выскочивший из глубины Рассказов одним касанием переправил мяч в сетку – 0:1. А уже через пять минут после перерыва отличился сам Шамар.

Данил Пруцев начал атаку передачей на Хлусевича, Даниил скрыто покатил на Николсона, а Шамар в касание пробил в дальний угол – 0:2. И сразу зарядил дождь, осложняя задачу «Факела» по спасению. Воронежцы, кстати, провели неплохой отрезок, поджали «Спартак», но опять же появились проблемы с решающим ударом. А затем каскад замен сбил атакующий пыл хозяев. Мевля, Мелёшин, Зобнин и Денисов появились на поле.

И как раз свежий Мевля вернул интригу, сыграв рукой в единоборстве с соперником на угловом ударе. Арбитр указал на «точку», а Максимов переиграл Максименко, разбросав голкипера и мяч по разным углам – 1:2. Ещё одну ошибку совершил Мевля, подарив острую атаку «Факелу», но удара не случилось – подстраховал Чернов. Удержал «Спартак» в итоге победный счёт, добыв четвёртую кряду победу на групповом этапе. Место в 1/4 Кубка России красно-белым уже гарантировано.

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Спартак Москва Факел
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