Рассказов: «Нам не всегда удается сыграть на ноль»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов поведал о низкой статистике пропущенных мячей в Фонбет Кубке России.

«Всякое бывает, разные матчи. Нам не всегда удается сыграть на ноль. Сегодня пропустили неприятный гол в конце встречи. Будем стараться дальше играть и в РПЛ, и в Кубке России на ноль!» - приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Что касается нового формата турнира, Рассказов заявил, что решение, конечно, принималось не командой. Количество игр должно быть соответствующим, а в связи с отсутствием возможности принимать участие в Еврокубках, других выходов не видно.