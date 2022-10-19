Хусаинов – об игре против Зобнина: «500-процентная красная карточка! Я бы сказал даже: бандитское нападение»

Бывший защитник махачкалинского «Динамо» и судья международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод, имевший место в концовке матча «Факел» - «Спартак» (1:2), когда игрок «Факела» ударил открытой подошвой полузащитника московской команды Романа Зобнина.

«Такая атака могла отправить спартаковца в больницу. 500-процентная красная карточка! Я бы сказал даже: бандитское нападение», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Хусаинов также отметил, что подобный эпизод возник в недавно прошедшем столичном дерби ЦСКА – «Спартак» между Ермаковым и Пруцевым, когда ЭСК РФС признала неправильность решения Сергея Карасёва о неудалении игрока «армейцев».