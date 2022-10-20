Каррера: «Спартак» - один из главных претендентов на Кубок России»

В четвертом туре группового раунда Фонбет Кубка России «Спартак» уверенно переиграл воронежский «Факел» со счетом 2:1. Правда, это было скромнее, чем в чемпионате, где «Спартак» выиграл со счетом 4:1. Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился своим мнением о происходящем в турнире, он считает, что красно-белых следует считать одним из главных претендентов на победу в Фонбет Кубке России.

- Круто, что «Спартак» находится на первой строчке, намного выше «Зенита». Красно-белые, безусловно, среди фаворитов Кубка России, - цитирует Карреру «Спорт-экспресс».

Напомним, что «Спартак» является действующим обладателем Кубка России.



