Мостовой заступился за защитника «Спартака» Мевлю

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о игре защитника Михи Мевли в поединке группового этапа Фонбет Кубка России против воронежского «Факела» (2:1).

«Эпизод с участием Мевли привел к пенальти. Ну, нефарт. Попал просто мяч в руку, вот и все. Мы же видели, что он боролся. Верховой мяч на руку свалился. Что он может сделать?» - передает слова эксперта Rusfootball.

32-летний словенский защитник пополнил ряды «народной команды» в летнее трансферное окно. Он присоединился к «красно-белым» в статусе свободного агента. Контракт Мевли со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.