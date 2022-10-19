Павлюченко: «Спартак» забил, сколько захотел, а «Факел» - сколько смог»

В четвертом туре группового раунда Фонбет Кубка России «Спартак» уверенно переиграл воронежский «Факел» со счетом 2:1. Правда, это было скромнее, чем в чемпионате, где «Спартак» выиграл со счетом 4:1. Бывший нападающий московского клуба Роман Павлюченко поделился своим мнением о событиях матча

- Это кубок, а мы знаем, что в кубке случается все. Но, видимо, сказался класс футболистов «Спартака», и, как говорится, «Спартак» забил, сколько захотел, а «Факел» - сколько смог, - цитирует Павключенко ТАСС.

Напомним, что «Спартак» является действующим обладателем Кубка России.