Вратарь «Факела» Городовой рассказал, чего не хватило его команде в игре со «Спартаком»

Вратарь «Факела» Алексей Городовой прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

По мнению 29-летнего голкипера, команда из Воронежа провела неплохой матч, но не смогла добиться успеха из-за того, что забила лишь один мяч, при этом пропустив дважды.

«У нас многое получилось. Хорошо играли, знали, как будет действовать «Спартак». Считаю, что игра болельщикам понравилась. Жаль, что забили только один гол, а пропустили два. Однако нужно идти дальше. Постараемся реабилитироваться перед болельщиками в следующей игре», — приводит слова Городового «Матч ТВ».

Это поражение оставило «Факел» на последней строчке в турнирной таблице группы B. На счету воронежцев по-прежнему нет ни одного набранного очка. Свой следующий матч подопечные Дмитрия Пятибратова проведут сегодня, 22 октября, против «Ростова» в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.