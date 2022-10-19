Известны причины отсутствия Джикии на матче против «Факела»

Вадим Шпинёв, представитель центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о причинах пропуска игры Фонбет Кубка России против «Факела».

«Не он один не поехал, но и ещё ряд футболистов не собирались отправляться на кубковый матч, насколько я знаю. Все в порядке, просто пауза небольшая, восстановиться, поделать процедуры», – заявил агент капитана «красно-белых» в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, такое решение тренерского штаба выглядит оправданно.

Напомним, что «Факел» примет «Спартак» в четвёртом туре Фонбет Кубка России. Столичный клуб подходит к игре статусе лидера группы с девятью баллами. Встреча на «Центральном стадионе профсоюзов» стартует в 18:00 по московскому времени.

