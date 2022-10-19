Пятибратов: «Спартак» меняется даже по ходу матчей»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- У вас есть конкретная задача на Кубок России в этом сезоне?

- Да, конечно, задача у нас есть конкретно в каждом матче. Потом мы будем смотреть, что у нас в итоге получится.

- Независимо чемпионат или Кубок победа в каждом матче?

- Да, мы в таком положении, что стремимся победить в каждом матче. К сожалению, это не всегда получается. Тем не менее, мы рук не опускаем, знаем, что нам надо много работать и добиваться результата.

- «Спартак», дважды играя против «Факела» в этом сезоне, использовал разные схемы, системы, расстановки. Это учитывается при подготовке к игре? Или в первую очередь выстраивалась игра против «Спартака» от себя?

- Мы стараемся всегда играть от себя. Другой вопрос, что, конечно, мы учитываем нюансы, знаем, что «Спартак» меняется даже по ходу матчей. Мы разбирали и показывали материал ребятам. Я думаю, мы готовы к тому, что «Спартак» может играть в разную расстановку.