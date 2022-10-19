Чернов – о Рассказове: «На следующей тренировке сделаем ему коридор, поздравим»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился своими эмоциями от гола Николая Рассказова в ворота воронежского «Факела», который стал для 24-летнего футболиста первым за долгое время.

Игрок отметил, что в команде Рассказова поздравили «по-обычному».

«На следующей тренировке сделаем ему коридор, поздравим. Думаю, что проставится перед командой. Мы все очень рады за Колю!» - приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Защитник отметил, что в сторону одноклубника было заметно негативное отношение в последнее время, которое не было справедливым. В матче с «Факелом» Рассказов вновь доказал свой профессионализм.