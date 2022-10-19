Рассказов: «Помог команде, рад сам за себя»

Защитник столичного «Спартака» Николай Рассказов поделился своими эмоциями от забитого гола в ворота воронежского «Факела». Этот мяч стал первым для футболиста за два года.

«Давно не забивал, очень рад. Помог команде, рад сам за себя», - приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Спортсмен также поделился словами Шамара Николсона, который поведал Рассказову о том, что не случайно не трогал мяч с целью оставить его российскому футболисту. Защитник в то время подумал об офсайде – ведь если бы Николсон коснулся мяча, боковой судья вполне бы мог поднять флаг.

Сам гол Рассказов посвятил своим дочкам.