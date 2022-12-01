Кавазашвили объяснил решение по драке в матче «Зенит» - «Спартак»

Чемпион СССР в составе московских клубов «Торпедо» и «Спартак» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение КДК РФС касательно драки в матче между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» (0:0, 2:4 пен).

Специалист сказал, что футболисты клуба с берегов Невы естественным образом будут обвинять игроков московской команды в произошедшем.

«Есть записи матча и VAR, поэтому вынесли такое решение», - приводит слова Кавазашвили Sport24.

Ранее стало известно о том, что КДК РФС дисквалифицировал на шесть будущих поединков Кубка России по три игрока со стороны каждой из виновных команд.