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Кубок России

Кавазашвили объяснил решение по драке в матче «Зенит» - «Спартак»

01 Декабря 2022 • 21:04 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Чемпион СССР в составе московских клубов «Торпедо» и «Спартак» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение КДК РФС касательно драки в матче между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» (0:0, 2:4 пен).

Специалист сказал, что футболисты клуба с берегов Невы естественным образом будут обвинять игроков московской команды в произошедшем.

«Есть записи матча и VAR, поэтому вынесли такое решение», - приводит слова Кавазашвили Sport24.

Ранее стало известно о том, что КДК РФС дисквалифицировал на шесть будущих поединков Кубка России по три игрока со стороны каждой из виновных команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Анзор Кавазашвили драка
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