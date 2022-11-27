​В «Зените» прокомментировали информацию о премиальных за матч со «Спартаком»

В прессе появилась информация о том, что футболисты «Зенита» могут получить двойные или тройные премиальные за кубковый матч со «Спартаком» в случае победы и крупной победы соответственно. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который занимает должность генерального директора питерского клуба.

«Это фейк», - сказал Медведев, слова которого на своих страницах приводит sport24.

Следить за тем, как развиваются события в матче Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком», можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» рассказывал, сколько денег в случае победы над «Зенитом» получат игроки «Спартака».