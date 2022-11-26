Мутко: «Без Федуна будет скучно, кого теперь критиковать?»

Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

Напомним, московским клубом предприниматель руководил с 2004 года. В августе Федун объявил о своём уходе из «Спартака», после того как продал свою долю акций компании «Лукойл».

По мнению Мутко, без Федуна в нашем футболе будет скучно.

«Я с Федуном дружил и дружу уже много лет. Без Федуна будет скучно. Ну а кого теперь критиковать?» — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч в рамках 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Зенита» «красно-белые» проведут уже завтра, 27 ноября. Начало — в 16:00 по московскому времени.