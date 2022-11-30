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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звёзды»

30 Ноября 2022 • 10:46 Комментировать (1)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение петербургского «Зенита» обратиться в ЭСК РФС после поединка Фонбет Кубка России против «красно-белых» (0:0, 4:2 пен.).

«Я про философию этого клуба достаточно сказала. В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды. Я давно все вижу без иллюзий», - передает слова Салиховой «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за красных карточек Вильмара Барриоса и Малкома. Также питерцы хотят выставить на рассмотрение комиссии неудаления игроков «Спартака» Куинси Промеса и Наиля Умярова.

Кубковый матч между командами завершился массовой дракой, по итогам которой шестеро игроков были удалены с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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wild cat
30 Ноября 2022 в 11:18
ой апеть энта зульфия вынурнула из нибытия..)) пара чонить праквакать..шоб ни забывали..))
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