​С кем может сыграть «Зенит» в Фонбет Кубке России – всего 4 возможных варианта

«Зенит» не лучшим образом выступил на групповой стадии Фонбет Кубка России. Команда Сергея Семака заняла третье место в своём квартете, пропустив вперёд «Крылья Советов» и «Спартак».

Финиш на третьей строчке означает, что «Зенит» пробился в четвертьфинал по нижней части сетки. На первом этапе команда Сергея Семака сыграет с одним из следующих соперников: «Уфа», «Звезда» (Санкт-Петербург), «Акрон», «Волга» (Ульяновск).

Следующий кубковый матч «Зенит» проведёт в феврале.

Отметим, что действующим обладателем кубка России является «Спартак». В майском финале «красно-белые» обыграли «Динамо».