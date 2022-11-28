Ловрен – о драке в матче «Зенит» - «Спартак»: «На месте Родригао сделал бы то же самое»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен, ныне играющий на чемпионате мира за сборную Хорватии, отреагировал на драку во вчерашнем матче «сине-бело-голубых» против московского «Спартака» в Фонбет Кубке России.

«Опять Промес. Будь я на месте Родригао, сделал бы то же самое. Сумасшедший матч, какой-то UFC. Конечно, я в шоке. Надеюсь, после такой битвы все в порядке», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

По итогам массовой потасовки с поля были удалены по три игрока из каждой команды. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Зенита» - 4:2.