Радченко: «Считаю, что Промес должен понести наказание»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о роли Куинси Промеса в конфликте во время встречи Фонбет Кубка России.

«Я думаю специальная комиссия, которая рассматривает эти инциденты, должна разобраться. Тем более есть решение ЭСК. Я считаю, что Промес должен понести наказание. Пусть и уже после матча», – заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению Радченко, именно нидерландский форвард виноват в начале конфликта из-за постоянных провокаций Вилмара Барриоса. Экс-игрок считает, что судья Владимир Москалёв потерял нить игры, из-за чего была допущена нервозность футболистов.

Напомним, что в конце кубкового поединка между «Зенитом» и «Спартаком» произошла массовая потасовка при участии спортсменов и персонала обоих коллективов. В самом поединке «сине-бело-голубые» выиграли по итогам серии пенальти.