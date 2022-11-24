Назначен судья матча «Зенит» - «Спартак» в Фонбет Кубке России

Пресс-служба Российского футбольного союза представила судейские назначения на матчи шестого тура группового раунда Фонбет Кубка России. Центральную встречу между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком» обслужит Сергей Карасёв. Этот поединок состоится в воскресенье, 27 ноября, начало – 16:00 по московскому времени.

Матч между «Сочи» и московским ЦСКА доверили бригаде Алексея Амелина. На встрече «Локомотива» против «Пари НН» отработает Сергей Иванов, а на игре между столичным «Динамо» и «Оренбургом» - Павел Кукуян.

Это будут последние матчи перед зимним перерывом в российском футболе.