Гаджиев: «Это справедливая дисквалификация»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал решения дисциплинарной комиссии РФС, которая дисквалифицировала шестерых игроков как московского «Спартака», так и питерского «Зенита». Он считает подобный подход к провинившимся справедливым в силу серьезности нарушения. Степень наказания он также считает достаточной - по шесть матчей Фонбет Кубка России:

- Нормальное решение, я думаю, что справедливо дисквалифицировали. Шесть матчей — это серьезное наказание, — цитирует слова известного российского специалиста издание Metaratings.ru.