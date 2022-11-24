Дуглас Сантос — о матче со «Спартаком»: «Мотивация очень высокая»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Фонбет Кубка России против «Спартака».

По словам 28-летнего футболиста, настрой на последнюю игру уходящего года у петербуржцев будет запредельным, так как «сине-бело-голубые» хотят уйти на перерыв в хорошем настроении.

«Мотивация очень высокая. Это последняя игра года, потом мы отправляемся домой. Хочется уехать с хорошим настроением», — сказал Сантос на пресс-конференции.

Кроме того, защитник отметил, что сборной Бразилии по силам выиграть чемпионат мира, который сейчас проходит в Катаре.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 27 ноября. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.