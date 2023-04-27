Кузнецов не видит проблем из-за ухода Карраскаля из ЦСКА

Бывший футболист столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о перспективах Хорхе Карраскаля в составе «армейцев».

«Если у Карраскаля есть предложение выгоднее, чем даёт ему ЦСКА, то, конечно, надо уходить. Хорхе последнее время мало играет, и без него справлялись. Не считаю, что он станет какой-то потерей для армейцев», — заявил Кузнецов, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По его мнению, заменой Карраскаля могут стать Никита Ермаков или Иван Обляков. Кузнецов также считает, что у ЦСКА богатый выбор в центре поля и хорошая атака, поэтому уход колумбийца не станет проблемой для клуба.

Напомним, что на счету Хорхе Карраскаля шесть голов при двух ассистах в 29 матчах в составе «армейцев» в рамках всех состязаний.