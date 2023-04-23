Заболотный открыл счёт в матче ЦСКА против «Локомотива»

В центральном матче 24-го тура Премьер-лиги встречаются ЦСКА и «Локомотив». «Армейцы» обрушили атаки на ворот противника с первых минут. И если Фёдор Чалов и Иван Обляков упустили свои шансы стать героями первых минут, то Антон Заболотный всё же открыл счёт на экваторе первого тайма. Хозяева поля разыграли красивую атаку, Хесус Медина и Обляков поучаствовали в комбинации, а Заболотный от угла штрафной хлестко пробил в дальнюю часть ворот. Счет стал 1:0.

ЦСКА выходит на чистое третье место, «Локомотив» идет 10-м. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.