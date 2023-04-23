ЦСКА озвучил состав на дерби с «Локомотивом»

В воскресенье вечером ЦСКА будет принимать «Локомотив» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Наставник «армейцев» Владимир Федотов доверил место в стартовом составе следующим футболистам:

Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Виллиан, Обляков, Медина, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Футболисты ЦСКА и «Локомотива» услышат стартовый свисток арбитра в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом дерби во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

ЦСКА на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.