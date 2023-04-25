Игнатьев: «ЦСКА в матче с «Локомотивом» расслабили замены»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (1:1).

Напомним, «армейцы» открыли счёт в первом тайме и большую часть встречи провели в большинстве, однако «железнодорожники» сумели отыграться на 87-й минуте. Игнатьев признался, что остался удивлён развязкой этого матча. По мнению специалиста, «красно-синих» расслабили замены.

«Чалова поменяли, Облякова поменяли, пять человек поменяли — значит, уже неважно, кто на поле. И внутренняя струна ЦСКА, которая была натянута, дала слабину, лопнула. А игроки «Локомотива» — молодцы. Верили в свои силы», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

На сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Локомотив» идёт 10-м, имея в своём активе 29 баллов.