Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор считает, что Дзюба задержится в «Локомотиве»

18 Апреля 2023 • 16:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
23.04 19:30

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о будущем форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы. Напомним, трудовой договор игрока с «железнодорожниками» рассчитан до конца текущего сезона.

«Скорее всего, Дзюба задержится в «Локомотиве». Но! С одной стороны, Дзюба получил то, что хотел: доверие тренера, возможность вновь почувствовать себя лидером, а с другой стороны, мы же знаем характер Дзюбы. Все может быстро измениться», — цитирует Мора «Спорт-Экспресс».

Во второй части сезона Дзюба забил уже шесть голов в чемпионате России и стал автором двух результативных передач в шести играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Эдуард Мор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
18:30 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал Кривцова одним из лучших полузащитников РПЛ
18:28 · Кубок России
Алдонин: «На бумаге ЦСКА фаворит в матче с «Уралом», но это ни о чём не говорит»
18:24 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» сообщили, что Газинский будет прооперирован
18:18 · Россия. Премьер-лига
Рыков назвал важнейшие события в истории «Динамо» за последние годы
18:14 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Травма Джикии — большой удар по «Спартаку»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Ловчев — о «Локомотиве»: «Можно играть без высоких слов о проектах и стратегиях»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Помазун назвал лучшего вратаря по умению отбивать пенальти
17:40 · Россия. Премьер-лига
Агент допускает уход Николсона из «Спартака»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Сергеев заявил, что «Зенит» хочет стать чемпионом в матче против «Спартака»
17:29 · Кубок России
Сергеев признался, что вылет «Зенита» из Кубка России — главная неудача сезона
17:28 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир - о «Динамо»: «Одна любовь и одна команда»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Сергеев — о Кассьерре: «Между нами здоровая конкуренция, которая идёт на пользу «Зениту»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Газзаев поздравил «Динамо» со столетием
16:57 · Россия. Премьер-лига
Булыкин пожелал «Динамо» трофеев
16:56 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Дзюба не приблизился к тому же Малкому по полезности
Все новости
Рекомендуем