Мор считает, что Дзюба задержится в «Локомотиве»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о будущем форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы. Напомним, трудовой договор игрока с «железнодорожниками» рассчитан до конца текущего сезона.

«Скорее всего, Дзюба задержится в «Локомотиве». Но! С одной стороны, Дзюба получил то, что хотел: доверие тренера, возможность вновь почувствовать себя лидером, а с другой стороны, мы же знаем характер Дзюбы. Все может быстро измениться», — цитирует Мора «Спорт-Экспресс».

Во второй части сезона Дзюба забил уже шесть голов в чемпионате России и стал автором двух результативных передач в шести играх.