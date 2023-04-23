Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче 24-го тура Российской премьер-лиги между «армейцами» и «Локомотивом» (1:1).

- В последние десять минут команда Федотова показала расслабленную игру?

- Я бы так не сказал. К сожалению, пропустили в концовке, так бывает. Скорее, не дожали. Уставшего соперника, играющего в меньшинстве, надо дожимать. Команда должна была упрочить своё преимущество, но в завершающей фазе атаки чего-то не хватало.

- Заболотный свой момент реализовал, а Чалов не смог найти свой гол. Чего ему не хватило?

- Агрессии. Я не знаю, что произошло с Фёдором. Я бы не сказал, что он не был активен. В дерби всегда идёт борьба до последней секунды.

- У «Локомотива» сломался Пиняев, и игра в атаке сразу стала более сдержанной. Клуб так сильно от него зависит?

- До матча с ЦСКА атака «Локо» показывала себя весьма неплохо, но сегодня «красно-зелёные» не смогли ничего создать впереди. Эпизоды возникали за счёт индивидуального мастерства. Получилось, что не «Локомотив» наиграл на гол, а ЦСКА упустил победу. Эта ничья пойдёт в копилку «Ростова».

- Кроме ЦСКА, «Ростова» и «Спартака» никто не в силах побороться за тройку?

- Думаю, да. Осталось ещё шесть туров, все команды потеряют очки. Не получится пройти этот отрезок без потерь. Хочется, чтобы ЦСКА растерял как можно меньше очков.