Даниэль Карвальо рассказал о любимом продукте Газзаева

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал о продукте, который его бывший наставник Валерий Газзаев мог съесть за завтраком в большом количестве.

«Он очень любил чеснок и во время завтрака ел по несколько зубчиков чеснока каждый раз. И я каждый день спускался на завтрак и знал: сейчас будет встреча Газзаевым, он наверняка уже поел чеснок, и я снова буду чувствовать этот запах», - рассказал Карвальо порталу Sport24.

Ранее бывший футболист охарактеризовал Газзаева как тренера. Напомним, что под руководством Газзаева Карвальо выступал в ЦСКА с 2004 по 2008 год. Вместе они завоевали Кубок УЕФА в 2005 году.