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Федотов: «После финального свистка узнаем, как отсутствие Карпукаса скажется на игре «Локомотива»

23 Апреля 2023 • 19:23 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Локомотив Москва
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1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Главное изменение - отсутствие Мойзеса в стартовом составе. Я так понимаю, что вы отпустили его в Бразилию. Насколько тяжело далось это решение перед таким важным матчем?

- Да, непростое решение, но мы прекрасно понимаем, что надо родного дорого человечка, который появился на свет, обнять. Мы желаем ему быстро вернуться в расположение команды.

- В отсутствие Мойзеса Кирилл Набабкин появляется в тройке центральных защитников. Как-то будет видоизменена структура оборонительная? Особенно учитывая, что максимальное давление на защитников сегодня будет оказывать Артём Дзюба.

- Да, мы прекрасно знаем стилевые особенности Артёма, прекрасно знаем. Поработали и будем справляться.

- Сегодня ключевое изменение в составе соперника - отсутствие Карпукаса, лидера чемпионата по числу отборов. Как это может сказаться на игре, в  том числе в центре?

- Только игра покажет, как это может сказаться. Появился молодой Щетинин, очень подвижный, перспективный опорный полузащитник. То же самое, мы его посмотрели и будем знакомиться с ним в реалиях игры. После финального свистка узнаем, как отсутствие Карпукаса скажется на игре «Локомотива».

- Ваш выбор в атакующей тройке - возвращается в стартовый состав Медина, который пусть и с пенальти, но забил в Кубке. Остается в стартовом составе Заболотный. Вы рассматривали разные варианты, например, вариант с более подвижной атакой, чтобы более насытить прессинг и оказать давление  на проблемную линию обороны «Локомотива»?

- А что он неподвижный нападающий? Я думаю, в матче с «Уралом» он был очень полезен и выиграл много единоборств, оставлял мяч команде. Единственное, что мы не смогли забить, у нас были хорошие подходы. Но это дело минувших дней. Проанализировали, у нас появились в атаке быстрые футболисты. Поэтому здесь оставили всё, как есть.

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ЦСКА Москва Владимир Федотов
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