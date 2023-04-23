«Локомотив» сделал заявление на фоне слухов о Дзюбе

«Локомотив» выступил с официальным заявлением. Оно коснулось информации из прессы о потенциальных новичках команды, а также о продлении контрактов с футболистами.

«Пресс-служба клуба настоящим заявлением напоминает о необходимости доверять официальным источникам. На данный момент футбольный клуб «Локомотив» с потенциальными новичками не ведёт никаких переговоров, как и не имеет предварительных соглашений. То же самое касается и продления или не продления контрактных обязательств с футболистами текущего состава», - говорится в заявлении московского клуба.

«Локомотив» отметил, что все переговоры клуб будет вести уже по завершению нынешнего сезона.

Ранее в прессе появилась информация о намерении «Локомотива» продлить контракт с нападающим Артёмом Дзюбой. 34-летний футболист забил шесть голов и отдал четыре голевых паса в шести матчах Премьер-лиги за «Локомотив».

В воскресенье вечером «Локомотив» проведёт гостевое дерби против ЦСКА. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.