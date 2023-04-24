Гасилин: «Дзюба в порядке»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре Артёма Дзюбы в футболке столичного «Локомотива».

«Дзюба в порядке. Меня не удивляет, что он сейчас столько забивает и отдаёт. Артем — один из топовых форвардов РПЛ сейчас. Как он играет в штрафной, как действует корпусом, так не делает никто», — заявил эксперт в интервью изданию Sport24. Также Гасилин считает, что не нужно смотреть на возраст Артёма, отметив, что падение уровня РПЛ не является проблемой бывшего капитана национальной команды.

Напомним, что Артём Дзюба в семи играх текущего сезона Российской премьер-лиги забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. К «Локомотиву» нападающий присоединился в феврале текущего года.