Смородская: «У Дзюба останется в «Локомотиве», у него нет выбора»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Артем Дзюба не сможет покинуть «Локомотив», так как у него попросту нет другого выбора. Смородская язвительно напомнила о том, что Дзюба в свое время испортил отношения с большинством других клубов, и вряд ли сейчас с ним кто-то решится связываться.

- У Дзюбы нет другого выбора, кроме как «Локомотив». Ему 34 года, многим насолил в РПЛ, поэтому никто даже не будет пытаться переманить его. Думаю, достаточно быстро Дзюба и «Локомотив» договорятся, - цитирует слова Смородской Sport24.

Дзюба перебрался в «Локомотив» в феврале, ранее он неудачно поиграл в Турции.