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Смородская: «У Дзюба останется в «Локомотиве», у него нет выбора»

23 Апреля 2023 • 17:31 Комментировать
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Локомотив Москва
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Через 1 ч. 9 мин.

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Артем Дзюба не сможет покинуть «Локомотив», так как у него попросту нет другого выбора. Смородская язвительно напомнила о том, что Дзюба в свое время испортил отношения с большинством других клубов, и вряд ли сейчас с ним кто-то решится связываться.

- У Дзюбы нет другого выбора, кроме как «Локомотив». Ему 34 года, многим насолил в РПЛ, поэтому никто даже не будет пытаться переманить его. Думаю, достаточно быстро Дзюба и «Локомотив» договорятся, - цитирует слова Смородской Sport24.

Дзюба перебрался в «Локомотив» в феврале, ранее он неудачно поиграл в Турции. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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