Алдонин: «Ничья в пользу «Ростова»

В двадцать четвертом туре российского чемпионата московский ЦСКА не сумел удержать выгодный счет в игре против «Локомотива», пропустив мяч буквально в конце игры.

Бывший полузащитник московского клуба Евгений Алдонин, участник чемпионата мира 2002 года, считает, что ЦСКА оказал услугу своему конкуренту в борьбе за серебряные медали - «Ростову».

- Итоговый ничейный счет? Что делать? Такие матчи бывают: недоработали армейцы в атаке. Эта ничья ни в пользу ЦСКА, ни в пользу «Локомотива», а в пользу «Ростова», - цитирует слова Алдонина Rusfootball.info.

В следующем туре ЦСКА сыграет с грозненским «Ахматом».