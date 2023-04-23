Боков считает, что ЦСКА одержит «сухую» победу над «Локомотивом»

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от столичного дерби между «армейцами» и «Локомотивом».

«Обе команды сейчас на подъеме, поэтому, мне кажется, ожидается очень хорошая игра, но «армейцы», думаю, победят. В силу того, что свое поле, свои трибуны, плюс ЦСКА сейчас более стабилен», — приводит слова Бокова «Матч ТВ».

Экс-игрок считает, что подопечные Владимира Федотова смогут одержать сухую победу над «железнодорожниками» со счетом 2:0.

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится сегодня, 23 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.