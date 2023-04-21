Алдонин: «Возвращение Фернандеса будет усилением для ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал новость о возможном возвращении в московский клуб защитника Марио Фернандеса, который сегодня, 21 апреля, покинул «Интернасьонал», где выступал на правах аренды.

По мнению эксперта, своим возвращением бразильский футболист не только усилит ЦСКА, но принесёт радость болельщикам «красно-синих».

«Чем больше будет классных и квалифицированных футболистов в клубе, тем лучше. Будет внутренняя конкуренция и у футболистов будет больше мотивации, из-за этого и результат другой будет», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

За ЦСКА Фернандес выступает с 2012 года. В прошлом сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 30 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.