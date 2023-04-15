Алдонин: ЦСКА — не фаворит в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос, считает ли он «армейцев» фаворитами в борьбе за серебряные медали в РПЛ.

«Явный ли фаворит ЦСКА? Нет. Если бы они вышли на чистое второе место, то они могли бы считаться явными фаворитами. Опять же, надо смотреть календарь. Сейчас анализ давать не готов», — цитирует Алдонина портал «Спорт День за Днем».

15 апреля ЦСКА одержал победу над «Уралом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

На данный момент столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 44 очка. Ближайшим преследователем «красно-синих» является «Спартак», который отстает на два балла, но имеет игру в запасе.