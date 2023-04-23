Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче 24-го тура Российской премьер-лиги между «железнодорожниками» и ЦСКА (1:1).

- Вам понравился матч?

- Игра была равной и неплохой, пока не сломался Пиняев, ЦСКА не забил, а «Локо» не остался в меньшинстве. После этого ход матча поменялся, «армейцы» овладели большим преимуществом и должны были выигрывать и забирать три очка, но «Локомотив» бился. Ноги сводило, руки сводило, но боролись до конца. ЦСКА потерял два очка в борьбе за медали.

- Пиняев покинул поле и игра команды в нападении стала выглядеть хуже. Вам так не показалось?

- Ребята играли на Дзюбу, у него были моменты. Глушенков пытался создавать, но некоторые одноклубники не понимали его. Играй команды в равных составах, счёт был бы другим.

- Вам не показалось, что Дзюба растворился на поле?

- Нет. Он боролся за все мячи, выигрывал борьбу. Работал на команду. Жаль, не удалось поучаствовать в забитом мяче. Команда играла в меньшинстве, он подустал, так всегда бывает.

- А игра команды в защите понравилась? Как вам молодой Егор Погостнов?

- Он со своими задачами справился. У меня возникает другой вопрос. Почему российские футболисты не выходят на замену, а выходит иностранец, который быстро получает красную карточку и подставляет команду? Я за то, чтобы играли наши соотечественники. Нужно доверять игрокам, которые пришли из своей академии.

- Очевидно, вы намекнули на Марио Митая. Вы можете объяснить его трансфер?

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- Я мало его видел, сложно оценить уровень. Сто процентов уверен, выпусти другого молодого россиянина – он сигарет не хуже. Не могу судить объективно, но я за то, чтобы больше наигрывать наших игроков.