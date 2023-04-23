Федотов: «У наших ворот была срезка, которую сложно ловить, удачный отскок»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (1:1) оценил игру Хорхе Карраскаля и Игоря Дивеева.

- Вы выпустили Карраскаля за 10 минут до конца матча, чтобы немного активизироваться и попытаться забить второй мяч. Но он не вошел в игру. Может, его выпускать пораньше, потому что он игрок полезный?

- Здесь нам нужно было его выпустить из-за того, что Иван Обляков подустал и уже имел желтую карточку. Нужно вгрызаться, нужно отбирать мяч, что он делал очень осторожно после того, как в самом начале встречи получил эту желтую карточку. Не знаю, мне она немножко непонятна, если честно.

Здесь же мы говорим о том, что есть люди, которые контролируют себя, в этой ситуации, поэтому Иван находился и играл. Такое происходит. Мы не можем так, хотя по ходу, как складывался матч, кто получал желтую карточку, мы его снимали.

- Перед угловым вы Дивееву кричали крыть Изидора, и в итоге Изидор забил из-под Дивеева. Это был тренерский недочет? Вы не ожидали, что Изидор выйдет сегодня?

- Точно момент не расскажу, как там получилось, но там была срезка, которую сложно ловить. Удачный, скажем, отскок. Так мы и говорим, что второй мяч, когда падает в штрафной, он еще при стандартном положении более опасен.