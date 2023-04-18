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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван лучший игрок РПЛ по числу явных голевых моментов

18 Апреля 2023 • 18:43 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
23.04 19:30

Статистический портал Opta назвал лидера среди всех футболистов Российской премьер-лиги по количеству явных голевых моментов. Им оказался форвард ЦСКА Фёдор Чалов – по подсчётам аналитиков их у россиянина набралось 23.

На втором месте нападающий «Зенита» Малком Филипе – 18, на третьем – форвард «Спартака» Квинси Промес – 17. Замыкают пятёрку Максим Глушенков и Владимир Писарский – у обоих по 14.

Отмечается, что Чалов реализовал 48% явных моментов (11/23) и лидирует в Премьер-лиге как по реализованным явным моментам (11), так и по нереализованным (12).

По трактовке Opta, явный голевой момент – это ситуация, в которой игрок при прочих равных должен забивать; как правило, выход один на один или удар с очень близкого расстояния.

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ЦСКА Москва Фёдор Чалов Максим Глушенков Малком Филипе Владимир Писарский Квинси Промес
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