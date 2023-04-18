Филимонов: «Никто не сможет заменить Акинфеева»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

По мнению Филимонова, сейчас в российском футболе нет вратаря, который мог бы заменить 37-летнего Акинфеева, защищающего ворота «армейской» команды с 2003 года.

«Уровень российского футбола упал, и вратарей соответственно. Вижу, как играет Акинфеев, понимаю, что никто его не сможет заменить», — приводит слова Филимонова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА 25 матчей, в которых пропустил 23 гола и в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.