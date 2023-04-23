Масалитин: «ЦСКА потерял два очка из-за расслабленности»

Матч двадцать четвертого тура чемпионата России обернулся для ЦСКА неприятностями - команда вела в счете над оставшимся вдесятером «Локомотивом», но буквально в конце игры позволила сопернику сравнять счет.

Валерий Масалитин, в прошлом выступавший за армейский клуб, расстроен таким исходом матча. Он считает, что его бывшая команда потеряла два очка на ровном месте, хотя и контролировала матч.

- ЦСКА играл спокойно, грамотно катали и создавали моменты, но не реализовывали их. За это и были наказаны, угловой, секундная расслабленность стоила ЦСКА двух очков. Не забиваешь ты — забивают тебе, старое правило, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».