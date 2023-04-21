Карвальо: «Семак занимает особое место в моей футбольной истории»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо поделился мнением о своём экс-одноклубнике Сергее Семаке, который сейчас занимает пост главного тренера «Зенита».

По словам бразильца, Семак занимает в его футбольной карьере особое место.

«Очень классный парень. Именно Сергей отдал ассист на первый мой гол в России. И это было в игре со «Спартаком». Так что в моей футбольной истории Семак занимает особое место», — цитирует Карвальо Sport24.

Семак выступал за ЦСКА с 1994 по 2004 год. После «армейского» клуба в карьере футболиста были «Москва», «Рубин», «Зенит» и французский «ПСЖ». С конца мая 2018 года Семак возглавляет «Зенит», с которым уже успел выиграть четыре чемпионства подряд.