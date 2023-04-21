В ЦСКА отреагировали на информацию об уходе Фернандеса из «Интернасьонала»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на то, что защитник команды Марио Фернандес, выступавший в текущем году за «Интернасьонал» на правах аренды, покинул бразильский клуб.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист хочет как можно скорее вернуться в Россию. По словам Брейдо, решение Фернандеса не стало для московского клуба сюрпризом, так как ЦСКА общается с ним практически ежедневно.

«У нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

За «Интернасьонал» Фернандес успел провести пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. ЦСКА бразилец с российским паспортом принадлежит с 2012 года.