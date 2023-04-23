Тихонов: «ЦСКА может не простить «Локомотив»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив». Специалист считает, что «железнодорожники» хорошо действуют в атаке, но у команды есть проблемы в оборонительных действиях.

«Посмотрите, сколько «Оренбург» не забил «Локомотиву» в прошлом туре, ЦСКА может не простить. ЦСКА достаточно надежно и крепко сейчас играет, очень интересный матч будет», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Столичное между ЦСКА и «Локомотивом» стартует в самое ближайшее время. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.