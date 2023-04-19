Селюк назвал Галактионова лучшим тренером РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением по поводу лучшего главного тренера Российской премьер-лиги на данный момент.

«Лучший тренер в чемпионате – это Михаил Галактионов. Семака я не рассматриваю, хоть отношусь к нему с огромным уважением как к человеку, так и как к тренеру, но в «Зените» есть определённые финансы и админресурсы», - цитирует Селюка Rusfootball.

Напомним, «Локомотив» при Галактионове одержал за шесть весенних туров Премьер-лиги пять побед. «Железнодорожники» набрали 15 ценных очков и, скорее всего, уже не думают о сохранении места в элитном дивизионе.

Возглавил молодой тренер «Локо» в ноябре прошлого года.