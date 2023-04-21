Камано: «В матче с ЦСКА настроены только на победу»

Нападающий столичного «Локомотива» Франсуа Камано порассуждал о московском дерби, которое ожидает его команду в грядущее воскресенье. В гостях на «ВЭБ Арене» «Локомотив» сыграет с оппонентами из ЦСКА. Матч назначен на 23 апреля.

«Предстоящий матч очень важен, как и все наши предыдущие игры с ЦСКА. Во-первых, это дерби, а это является дополнительной мотивацией для нашей команды. Также это очередная возможность взять три очка», - цитирует Камано пресс-службе «железнодорожников».

Напомним, что после возобновления чемпионата России «Локомотив» стал чувствовать себя в турнирной таблице довольно комфортно. У команды 28 очков и 10 место. ЦСКА же сражается на медали и идёт с 44 баллами на четвёртом месте.

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